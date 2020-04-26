ردا على قرار احتجاز 450 مليون شيقل من أموال المقاصة.. حسين الشيخ يهدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

وطن: هدد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو مركزية فتح، الأحد، بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال، ردا على قرار احتجاز 450 مليون شيقل من اموال المقاصة.

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر، اعتبر فيها أن قرار محكمة الصلح الاسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة، هو قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا.

وأضاف "هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.

وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، قرارا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بذريعة تعويض إسرائيليين أصيبوا في عمليات استهدفتهم.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وذكرت الإذاعة أنه منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل قتيل، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.