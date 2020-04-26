محكمة الاحتلال ترفض تحويل الاسيرة آية الخطيب للاعتقال المنزلي

وطن: رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا اليوم الأحد، طلب محامي الأسيرة آية الخطيب من عرعرة في المثلث، بالداخل المحتل، لتحويلها إلى الحبس المنزلي.

وقال المحامي إن المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على اعتقال آية الخطيب (31 عامًا) التي تقبع مع الأسيرات في سجن "الدامون".

وأشار المحامي إلى أنه تم تأجيل محاكمة الخطيب (أم لطفلين) إلى 13 أيار/ مايو المقبل، علمًا أنها معتقلة منذ 17 شباط/ فبراير الماضي، وقد خضعت لتحقيق وظروف اعتقال قاسية في معتقل "الجلمة".

وتتهم سلطات الاحتلال الشابة الخطيب بمساعدة شرائح اجتماعية فقيرة بشكل إنساني.