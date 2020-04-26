والد لطفلة من نطفة مهربة.. الأسير أحمد كعابنة يدخل عاما جديدا في السجون

رام الله- وطن: دخل، اليوم الأحد، الأسير أحمد محمود كعابنة (51 عاما) من مخيم عقبة جبر في أريحا، عامه الـ24 في سجون الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير، بأن الأسير كعابنة محكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وست سنوات، وهو أب لثلاث فتيات، رُزق بإحداهن عبر النطف المهربة أسماها (رفيف)، وتبلغ من العمر الآن 6 سنوات.

وأشار إلى أن عائلة الأسير كعابنة حُرمت من زيارته لـ10 سنوات في بداية اعتقاله. وخلال سنوات اعتقاله فقدَ الأسير كعابنه والدته، علماً أنه يقبع اليوم في سجن "ريمون".