غسان عنبتاوي يكتب لـوطن: فايروس كاشف للعورات

بغض النظر عن مصدر وباء وفايروس "كورونا المستجد" سواء كان فايروس مخبري او نتاج تطور جيني طبيعي او انه احد أدوات الله لمعاقبه البشر على إعراضهم عن الإيمان به والإتيان بالمفاسد، إلا انه كشف عورة أنظمة وتحالفات العالم الرأسمالية التي تشكلت منذ عقود.

هناك شبه إجماع بين مختلف المتابعين لأحوال العالم الصحية او الاقتصادية او السياسية، على ان حال العالم سيكون مختلفا عما كان عليه قبل انفلات فايروس الكورونا من عقلته وحصده لآلاف من المصابين بين موتى ومحجورين.

عام 2020 هو عام مفصلي مليء بالتغيرات الجذرية المحفوفة بالمخاطر وربما بالحروب الطاحنة. وهذا لا يحتاج لتنجيم او تبصير، فالكورونا ساهمت بما لا شك فيه بإنهاء مفهوم العولمة واستبداله بالانغلاق والتقوقع والانعزال وتراجع الترحال الاقتصادي العابر للقارات. هذا الإجراء سيؤدي حتما الى تغيرات في خارطة العالم وتحالفاته المعروفة فالاتحادات الإقليمية ستتفكك، وسيخبو لا محالة نجم أمريكا التي ظهر وجه قيادتها الحقيقي والمتهور والبشع في ظل هذه الأزمة وستقود دول أخرى هذا العالم بنظام مختلف سيكون للصين خصوصا وروسيا دور طليعي فيه ولدول أخرى اثبتت انها اكثر قدرة على حماية دولها وصون تحالفاتها باقل أنانية واكثر إنسانية.

إعلان حالة الطوارئ في عديد من دول العالم ستؤسس بلا رجعه لنظام جديد فيه من صفات الديكتاتورية الشيء الكثير وسيفرض رقابه اكبر على الأفراد وآرائها ويؤسس لأنماط مختلفة وجديده من الحياه مبنية على التباعد والانغلاق، والاعتماد على نشرات الأخبار والتعليمات الرسمية وهو يحاول التعايش مع ظروف الكساد والركود الاقتصادي والذي اثبت التاريخ ان اقصر طريق للخروج منه هو افتعال الحروب سعيا للسيطرة وتوسيع النفوذ وخدمة لمصالح الشركات المنتجة للأسلحة.

خارطة التغيرات هذه طالت آثارها بلا شك قضيتنا الفلسطينية، فضرب فايروس الكورونا كما الإعصار أوساط المدن الفلسطينية بشطري الوطن، وتجلت الأثار المباشرة لهذه الجائحة على المجتمع الفلسطيني في انكشاف ضعف الجهوزية الطبية لمواجهة الأزمات من الحروب والأوبئة وكذلك ظهرت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وبانت الهوة الواسعة في الموائمة ما بين السياسات الاقتصادية الصناعية والزراعية وتلك البنيوية للحكومات المتعاقبة مع متطلبات تعزيز صمود المواطن على ارضه على المدى المتوسط والبعيد.

ونحن نخوض معركة المواجهة مع المحتل والفايروس العابر للحدود في آن واحد سيبقى على عاتق الحكومة الفلسطينية وعلى مكونات الشعب الفلسطيني ان تعيد تشكيل سلوكها وتعيد حساب أولوياتها على كل الصعد. فبدأت العائلات في ظل ازمة تفشي الكورونا بتبني ثقافة الاقتصاد في المنصرفات، واقتصار الصرف على الأساسيات وتراجع الإقبال على الكماليات وتعزيز التصنيع المحلي بدل الاستيراد والإقبال على استخدام التكنولوجيا في الحياه اليومية بشكل اكبر من ذي قبل، وغير ذلك من السلوكيات الجديدة.

هذا التغير سيتطلب أيضا تعزيز شبكة الأمان الحكومية ودورها في تعزيز صمود المواطن حين تشتد الشدائد، ويتوجب تعزيزالمناعة الداخلية لدولة فلسطينية تحت الاحتلال، سواء على صعيد التشريعات الحكومية او على مستوى القوانين والأنظمة والسياسات المتبناة لتتناسب ومتطلبات المرحلة الآنية وبعيدة المدى باتجاه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها كونها مانعه صواعق وحصانة أكبر لشرائح أوسع من المجتمع الفلسطيني ضد الفقر والعوز، وستكون شبكة الأمان في تعزيز الصمود والمقاومة حين تأتي ازمنة المعارك والشدائد.

الجائحة المستجدة ليست الهم الأوحد لشعبنا في هذا الوقت العصيب، فالاحتلال لا يزال ماض بثبات نحو توسيع استيطانه ونهبه للأرض، مستغلا انشغال العالم في مواجهة الوباء الكوني ليواصل تنفيذ مخططاته في وضح النهار ونحن لا نزال نعاني من التشرذم والانقسام والفرقة وغياب الاستراتيجية الكفؤة والفعالة في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم وسياساته التوسعية العنصرية.

المطلوب فورا من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ان تشرع بعملية سريعة للمراجعة الذاتية لكل قراراتها وسياساتها التي سبقت، وان تعمل عبر مكوناتها من فصائل فلسطينية و/او سلطة فلسطينية وهي تكافح في مواجهة الكورونا لإعادة اشتقاق السياسات الداخلية والتحالفات الإقليمية بإعادة استقراء المشهد لتكون جاهزة للمعركة التي لم تتوقف، وهي معركة تحرير الأرض والإنسان بتوازن دقيق بين الداخلي والخارجي، وبين العام والخاص وبين الصحة والاقتصاد وبين الصمود والمواجهة. فهل ستفعل؟ وهل سنشهد تغيرا في لغة الخطاب والسياسة والنهج على الأرض؟ هل ستعود علينا هذه الجائحة بفائدة إعادة اللحمة للشعب ومكوناته وقضيته كما اعادت صور التلاحم والتكافل المجتمعي. لا شيء مستحيل، طالما بقي الأمل بان الغد سيكون أفضل.