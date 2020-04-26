ارتفاع المصابين.. 100 حالة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 15,398 مصابا، واستقر عدد الوفيات عند 199 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 6,602 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت حالة 132 مصابا بـ "الخطيرة"، منهم 100 مصاب موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، و93 مصابا وصفت حالتهم بـ "المتوسطة"، و8,372 مصابا وصفت حالتهم بـ "الطفيفة".

ويرقد 5,629 مصابا في منازلهم، و1,737 في فنادق الحجر الصحي، و403 مصابا في المستشفيات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان ترك منصبه، بعد أن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رسميا، أنه قرر الانتقال الى وزارة الإسكان، وذلك بعد 10 سنوات من إشغاله منصب وزير الصحة أو نائبا للوزير.

وطال ليتسمان الكثير من الانتقادات حول إدارة وزارة الصحة لأزمة فيروس كورونا، وسط مطالب بتعيين وزير مهني.