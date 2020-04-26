تمديد الحجر الصحي العام حتى 10 مايو لمكافحة كورونا في الأرجنتين

وطن: أعلن مكتب رئيس الأرجنتين البرتو فرنانديز في بيان له أمس السبت، عن تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من مايو في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومددت السلطات الأرجنتينية أكثر من مرة فترة الحجر الإلزامي بعد أن فرضتها في 20 مارس، وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء اليوم الأحد.

وسجلت الأرجنتين 3780 إصابة بكورونا، إضافة إلى 185 وفاة في حصيلة متواضعة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل.

المصدر: (رويترز)