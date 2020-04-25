قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار

وطن: أصيب شاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالتزامن مع موعد الإفطار، مساء اليوم السبت، في مدينة قلنسوة.

وعُلم أن الجريمة وقعت بالقرب من مدرسة "عمال"، حيث نقلت سيارة الإسعاف التابعة لأحد المراكز الطبية المحلية المصابين إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب تسعة أشخاص بجراح متفاوتة، من جراء إطلاق نار في الشارع الرئيسي بيافة الناصرة.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع جائحة فيروس كورونا المستجد، علما بأن نهاية العام الماضي شهد حراكا جماهيريا واسعا ضد جرائم العنف وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل.

ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.

(عرب 48)