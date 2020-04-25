الجزائر.. استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا وتراجع للوفيات

وكالات - وطن: أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 129 إصابة و4 وفيات جديدة بفايروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمعدل اليومي للإصابات، فيما يسجل معدل الوفيات تراجعا منذ أمس الجمعة.

وتشير الأرقام التي قدمتها الصحة الجزائرية اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في البلاد ليبلغ 3256 حالة، في حين وصلت حصيلة ضحايا المرض إلى 419.

وسجلت الجزائر 71 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1479، فيما يخضع 5644 مصابا للعلاج.

وأمس الجمعة، كان معدل الوفيات الجديدة اليومية عند مستوى 8 حالات، والإصابات 120، ويوم الخميس أعلن عن 5 وفيات و97 إصابة جديدة.

المصدر: RT