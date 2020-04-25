اتحاد لجان العمل النسائي: بالوحدة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني نتصدى لقرار الضم الاحتلالي الاستيطاني

وطن: طالب المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الرئيس والقيادة الفلسطينية بفصائلها المختلفه الى الاسراع في ترتيب وضعنا الداخلي الفلسطيني عبر انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك شرط واستحقاق وطني ملح للتصدي لسياسات الضم والعدوان، لرص الصفوف وتكثيف الجهود في الدفاع عن اراضينا والتصدي لسياسة هدم البيوت والاجتياحات والاعتقالات والتطهير العرقي في القدس والأغوار.

وأكد في بيان له، وصل وطن، على ضرورة الشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ"اسرائيل" ووقف التنسيق الامني ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي ودعم حركة المقاطعة الدولية "BDS".

وشدد الاتحاد على ضرورة "مواصلة التحرك على المستوى الاقليمي والدولي من اجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظله الأمم المتحده وقرارات الشرعيه الدوليه ذات العلاقه بالصراع العربي الاسرائيلي".

وقد عقد المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، اجتماعه عبر تطبيق "زوم" لمتابعه دور اتحاد اللجان في ظل ازمه فايروس الكورونا، ووقف "أمام مخاطر تشكيل حكومة تحالف اليمين الاسرائيلي بين غانتس ونتنياهو القائم على ضم اراضي الضفة وتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا، والتي تم الاعلان عن الشروع في تنفيذها مع مطلع تموز القادم بضم أراضي الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، لتمرير المخطط الصهيو أمريكي تنفيذًا لصفقة القرن في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتصدي لجائحة الكورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي رفضه وحذر منه الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن في اجتماعه الأخير".