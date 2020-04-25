وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 495 إصابة.

وأوضحت الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين والتدابير الاحترازية، مساء اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع وهو من يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط وضاحية السلام بالقدس المحتلة.

وأكدت تسجيل حالتي تعافٍ في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا وفندق الجراند بارك برام الله، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 105.

وأفادت الوزيرة، بتسجيل حالة انتكاسة جديدة لمتعافٍ في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا، ما يرفع عدد حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، وهو ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، مبينة أن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في الوطن.

وقالت إن عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة في فلسطين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة بدأت استئناف العمليات المبرمجة مسبقاً في المستشفيات الحكومة، حيث سيقوم الطبيب بالتواصل مع المرضى المسجلين لديه وتحديد موعد العمليات وفق الأولوية.

وفيما يتعلق بالأسير الذي أعلن الاحتلال عن إصابته بـ"كورونا"، قالت الكيلة إنه تم إجراء فحوصات لأفراد عائلته وجميعها كانت خالية من المرض، ولكنهم يخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأضافت ان طواقم وزارة الصحة تقوم بإجراء دراسة مسحية لمواطنين في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري، وسيجري عمل 5000 مسحة ستصدر نتائجها خلال يومين.