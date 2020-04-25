الخارجية:ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 1070، والوفيات إلى 53

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى 1070 إصابة، والوفيات 53 حالة وفاة، وتعافي 301 فلسطينيا من المرض.

واكد الفريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين ومن خلال ومتابعته لأوضاع الجالية والطلبة في الولايات المتحدة الامريكية انه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية، وتم تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الى 35، ويصبح عدد الاصابات 641 اصابة .

وأكدت سفيرة فلسطين لدى الكاريبي عدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وانها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم و الاطلاع على احتياجاتهم. تواصلت السفيرة مع رئيس وبعض اعضاء الجالية وبدأت بجمع المعلومات والارقام عن اوضاعها من جميع النواحي

وافادتنا بعثة فلسطين لدى فنلندا ان تواصل بذل جهودها في متابعة اوضاع التجمعات الفلسطينية والجالية، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف جاليتنا سواء في فنلندا ودول البلطيق، كما وتتابع السفارة طلبات عدد من الطلاب الراغبين في العودة الى ارض الوطن ممن كانوا في اطار برامج التبادل الطلابي مع فنلندا، وخاصة وانهم على مشارف انهاء فصلهم الدراسي وكما تتابع مشكلة الطلاب الثلاث في ليتوانيا الذين لم يتمكنوا من دفع الاقساط الجامعية ، حيث استطاعت السفارة حل هذه الازمة لاحدهم وتواصل من الجامعة لحل مشكلة الاخرين، حيث تكفلت امام الجامعة بتحويل المبالغ المستحقة من اقساطهم.

وأكدت بعثة فلسطين لدى ايرلندا ان ابناء الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة وانها على تواصل دائم معهم لمتابعة اوضاعهم ولمعرفة احتياجاتهم، وتقوم السفارة بإحصاء اعدادهم وتصنيفاتهم وارقام هواتفهم لتسهيل علمية التواصل معهم بشكل مباشر.

وأكدت سفارة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ انه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية ، و يستقر العدد الإجمالي للإصابات على 82 إصابة في بلجيكا وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة، وتؤكد تماثل سيدة و زوجها للشفاء ليصبح عدد من تم شفائهم 42 حالة من بين ابناء الجالية . تم اليوم توزيع 7 مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات المقدمة من طرف السفارة الى 98 مساعدة منذ بداية الجائحة، وبمناسبة شهر رمضان قامت السفارة بتقديم عدد 30 سلة غذائية للمحتاجين من ابناء الجالية وذلك عن طريق جمعية خيرية فلسطينية. تواصل السفارة متابعتها لاوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم والوقوف عند احتياجاتهم خاصة المتواجدين في مراكز اللجوء والطلاب.

وأكدت المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا انه تم تسجيل حالة وفاة في صفوف ابناء الجالية في مدينة وندسور في مقاطعة انتاريو، وهو حسن التوم، حيث كان مريضا بالسرطان واصيب بالفيروس وادخل المشفى من ثلاث اسابيع، وهذا وقامت السفيرة بالاتصال الفوري مع زوجته واقاربه وقدمت التعازي لهم باسم الوزير والوزارة والسفارة، وبالتالي تم تسجيل عشرة اصابات بين ابناء الجالية تعافى منها ثمانية وحالتي وفاة. تفيد المفوضية ان الخارجية الكندية اعلمتها عن المساهمة بمبلغ 18 مليون دولار كندي تجاوبا مع خطة الامم المتحدة الطارئة كدعم انساني للعام 2020 لصالح فلسطين وهو التزام قدمته كندا لمدة عامين، وهذا وتواصل سفيرة دولة فلسطين بذل جهودها بشأن امكانية توفير الدعم الكندي المباشر لموازنة الحكومة الفلسطينية خاصة في ظل استمرار اسرائيل باقتطاع اموال المقاصة وبظل انتشار وباء كورونا. كما تؤكد المفوضية انها على تواصل دائم ومستمر مع ابناء الجالية في كندا والولايات المتحدة الامريكية لتقديم المساعدة والدعم في ظل جائحة كورونا، وفي ذلك تتابع قضية تأمين التحويل المالي لإحدى الفلسطينيات المبعوثات من خلال جسر العلوم الفلسطيني.

وأكدت فلسطين لدى تشيلي انه على تواصل دائم مع الجالية واطارها ومؤسساتها، وتتفاعل معهم في كافة قضاياهم وشؤون حياتهم في ظل هذه الجائحة وتؤكد انه تم شفاء الحالة المصابة من الجالية ولم تبلغ بأية اصابة جديدة .

وتواصل فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية انها تتابع اوضاع الجالية والطلبة بشكل دائم، حيث قام السفير بزيارة الطلبة المتواجدين في الحجر الصحي في مساكن الطلاب في المدرسة الامريكية اللاتينية للطب للاطمئنان على اوضاعهم وتزويدهم بسلات غذائية والمباركة لهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما قام ايضا المركز الاسلامي في كراكاس مشكورا بتوزيع سلال غذائية اخرى على الطلاب الفلسطينيين في العاصمة كراكاس بمناسبة الشهر الفضيل، وللوقوف الى جانبهم خلال استمرار فترة الحجر الصحي. تستمر السفارة بالإجابة على استفسارات الطلاب وأهاليهم عبر خط الطوارئ، وتطمئن بعدم وجود اي اصابة في صفوف المواطنين من الجالية او من الطلاب داعية اياهم بالاستمرار بالالتزام وبتعليمات الحجر الشامل.

وأكدت سفارة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان متابعتها بشكل يومي اوضاع الجالية والطلبة وتتفقد امورهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم وتؤكد انه تم توزيع طرود غذائية لعائلات فلسطينية مستورة ومن تضرر بسبب الفايروس بالتوقف عن العمل. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تم توزيع مبالغ مالية على عدد من الحالات المحتاجة من صندوق القدس تجمعنا والذي تمويله السفارة بشكل اساسي، الى جانب المبالغ التي يتبرع بها ابناء الجالية والميسورين منهم.

وأوضحت فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية و مملكة كمبوديا و جمهورية لاوس الشعبية أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد بذلك الخصوص، وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي. وهذا وتتابع السفارة قضية اربعة عالقين وتتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم واوضاعهم المعيشية ريثما يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن عندما تكون الظروف مناسبة لذلك.

وأفادت سفارة فلسطين لدى البرازيل الاتحادية انها على تواصل دائم مع الجالية وجمعياتها و فعالياتها باستمرار، وتؤكد ان عدد الاصابات في صفوفها ارتفع 12 اصابة، جميعها في الحجر المنزلي وخارج منطقة الخطر بمن فيهم الحالات الثلاث التي تعافت من الفيروس. تتابع السفارة الاوضاع الصحية والمعيشية لجميع الحالات المصابة باستمرار.

وأكدت القنصلية العامة لفلسطين في اسطنبول علمها بتسجيل اصابة فلسطيني بفيروس كورونا يبلغ من العمر 70 عاما كان قادما من الامارات في طريقه الى ليبيا، وعندما تم فحصه في اسطنبول تبين اصابته في الفيروس، وهو موجود في احد المستشفيات الميدانية الجديدة. تقوم القنصلية بالتواصل مع المستشفى للاطمئنان على صحته ولطمأنة ذويه.

وتابعت سفارة فلسطين لدى روسيا الاتحادية اوضاع الجالية والطلبة وتطمئن انه ملتزمون بإجراءات السلامة والصحة التي أقرتها السلطات الروسية، تتابع بشكل يومي أوضاع المعيشية و الصحية والاجتماعية ، خاصة الطلبة والمحتاجين، وتقوم السفارة بتقديم المساعدات والخدمات اللازمة ما أمكن ،وتواصل توزيع السلات الغذائية بشكل نقدي في المدن والأقاليم الروسية ، بالتعاون مع اقليم فتح والجالية ولجنة الطوارئ المشكلة من شخصيات وممثلي القوى والمؤسسات التي تقوم بدورها المسؤول في هذه الفترة الاستثنائية. وهذا تواصل السفارة الاطمئنان على جميع الحالات المصابة بشكل دائم.