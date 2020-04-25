9 مصابين بجريمة إطلاق نار في يافة الناصرة

وطن: أصيب تسعة أشخاص بجراح متفاوتة، اليوم، السبت، جراء إطلاق نار في الشارع الرئيسي بيافة الناصرة في الداخل المحتل.

وبحسب شهود عيان، فإنّ سيارة مارّة أطلقت كميات كبيرة من الرصاص على محلات تجارية في الشارع، ما أدى إلى إصابة الموجودين فيها.

وجاءت الإصابات على النحو الآتي: مصاب بحالة خطيرة، إصابة متوسّطة و7 إصابات طفيفة.

ونقل 4 مصابين إلى المشفى الإنجليزي، و5 آخرين إلى المشفى الإيطالي في المدينة.

لاحقًا، أعلن مشفى رمبام عن استقباله 4 مصابين من مشافي الناصرة.

ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 11 امرأة، علما بأنه قتل 76 فلسطينيا في الداخل المحتل في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل.

(عرب 48)