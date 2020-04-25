حماس: تصريحات بومبيو مشاركة فعليّة في العدوان على الشعب الفلسطيني

وطن: انتقدت حركة "حماس"، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول ضم المستوطنات، واعتبرتها "مشاركة فعليّة في العدوان على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، تعقيبا على تصريحات لبومبيو، اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل "قرار يعود للأخيرة".

وقال قاسم إنّ "الإدارة الأميركيّة تصر على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة العربية والإسلامية"، وأضاف أنّ "الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو المؤيدة لضم أجزاء من الضفة للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأميركي".