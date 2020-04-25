الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسير قسام الخطيب رغم انتهاء محكوميته

وطن: أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير قسام أحمد الخطيب (30 عاماً) من رام الله حتى إشعار آخر رغم انتهاء محكوميته البالغة 14 شهرًا.

وكانت عائلة الأسير الخطيب من قرية أبو شخيدم في انتظار الإفراج عنه يوم أمس من سجن النقب إلا أن قرار الاحتلال حال دون ذلك.

والخطيب أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها مطلع العام الماضي خلال مروره على حاجز عطارة شمال رام الله وتعرض للتحقيق لقرابة الشهر.

كما أجل الاحتلال محاكمته عدة مرات قبل أن تصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 14 شهراً بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.

والأسير الخطيب كان قد أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال وهو شقيق الأسير المسعف فاروق الخطيب المعتقل منذ يناير من العام الماضي ولا يزال موقوفاً حتى اليوم.