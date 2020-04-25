فيديو| هكذا أعاد فيلم "المطلوبون 18" رواية حكاية حقيقية خلال فترة انتفاضة 1987

وطن: "المطلوبون 18" هو فيلم يروي حكاية فلسطينية شعبية حقيقية حدثت خلال فترة الانتفاضة الأولى 1987، متناولا قضية أساليب وأشكال النضال الشعبي ضد الاحتلال والظلم بشكل عام.

الفيلم توثيقي يعتمد على المقابلات للشخصيات التي عاشت في تلك الفترة ويمزج بين هذا التسجيل أداء تمثيلي لما حصل في تلك الفترة، والرسوم المتحركة لبقرات أصبحن ناطقات ناقدات ثرثارات متقلبات بمشاعر متناقضة تعبر عن تلك المرحلة بمختلف تفاصيلها.

تدور أحداث الفيلم حول محاولة أهالي بلدة بيت ساحور مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المقاطعة الاقتصادية ومحاولة الاكتفاء الذاتي بشراء أهالي البلدة بقرات من إسرائيل والاعتماد عليها في إنتاج الحليب ومشتاقته، بدلا من الاستيراد من الشركات الإسرائيلية، ثم من خلال تسلسل الأحداث بطريقة كوميدية ساخرة أحيانا تتحول هذه البقرات إلى خطر أمني يهدد الاحتلال، فيطاردهن الجيش كمطلوبات يبحث عنهن بكل وسائله كمنع التجول والتفتيش والمطاردات والتهديد بكل من يشك به الجيش، خوفا من أن تكون بيت ساحور نموذج يحتذى به في مدن وقرى فلسطين.

ولكن الفيلم يظهر المفارقة بين محاولات الجيش ونضال الشعب، ففشلت هذه المحاولات في تركيع الشعب فأهالي بيت ساحور تعاونوا وأخفوا البقرات واستمروا في توزيع الحليب، إلى جانب المقاومة المسلحة للشباب الفلسطيني التي تمثلت في شخصية الشاب الفلسطيني النقي أنطون الشوملي.

فالجمهور المتلقي يشعر بأن الفيلم كان قادرا على نقل أساليب المقاومة السلمية والمسلحة في الوقت ذاته، فتنقل الفيلم بين المقاومين وشهود عيان على ما حصل في بيت ساحور وبين البقرات اللواتي يمثلن حلم أهالي البلدة في تحقيق استقلال اقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للوصول إلى الحلم والهدف الأسمى وهو مقاومة الاحتلال.

المخرج عامر الشوملي جسد بشكل كبير الرؤية الفلسطينية لمعنى النضال الشعبي وأشكاله المختلفة، وكيف تم إجهاض هذا النضال من خلال توقيع اتفاقية أسلو التي دمرت كثيرا من الأحلام ، فعامر ربط توقيع أوسلو باستشهاد المقاوم انطون الشوملي الذي اعتبره نهاية الانتفاضة الأولى، ورأى تشيع أنطون لشكل جماهيري واسع هو تشيع للانتفاضة لدفنها في مثواها الأخير.

لكن نظرة المخرج لم تكون تشاؤمية كثيرا فبعد أن شيع الانتفاضة الأولى عاد وزرع الإمل مجددا في جمهوره، فبعد أن تقرر ذبح ما تبقى من البقرات تقوم بقرة بتهريب ابنتها البقرة البيضاء الصغيرة لتركض مسرعة رافضة الموت والاستسلام، وفي رواية أهالي بيت ساحور بأنها سكنت الجبال، ثم يظهر المخرج في نهاية الفيلم يبحث عن البقرة البيضاء في الجبال وتصبح هي القضية التي يؤمن بها في هذه الحياة، ويسمع صوتها في النهاية ويدخل ليجدها.

وفق المخرج كثيرا بطريقة العرض للأحداث من خلال أنسنة الأبقار التي سردت جزءا من القصة من خلال الكوميديا السوداء الساخرة،وكما بدى الفيلم من خلال اللقاءات والمقابلات مع شهود العيان على قصة البقرات أنه قريب من الناس ومشاعرهم وهذا ما أعطى الفيلم المصداقية في نقل الحكاية الفلسطينية، أنه مثل نوعا من أنواع التوثيق بطريقة جديدة بعيدا عن الرواية الإعلامية التي تقدمها وسائل الاعلام وبعيدا عن الخطاب السياسي الرسمي، فالفيلم هو رسالة من صادقة من أصحاب الحكاية نفسها وهنا تظهر قوة الفيلم في التأثير والاقناع بالرواية الفلسطينية بما يحدث على أرض الواقع بعيدا عن الرسائل المضللة.