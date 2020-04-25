وفاة المواطن الفلسطيني نعيم سعيد أبو عون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية بسبب كورونا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة المواطن الفلسطيني نعيم سعيد أبو عون (30 عاما) من أبناء جاليتنا في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المواطن أبو عون يعد ثاني وفاة في صفوف جالياتنا في هذه الولاية، فيما أصيب 14 آخرون في صفوف ابناء جاليتنا في ولايتي شيكاغو ونيوجيرسي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة إلى 640 إصابة و33 وفاة، أما حالات التعافي فقد بلغت 168 حالة.