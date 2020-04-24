فرنسا تدرس استئناف الموسم بإقامة نهائي مسابقتي الكأس

رام الله - وطن: اقترح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت، اليوم الجمعة، استئناف الموسم في يونيو (حزيران) بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين.

وقال لوجريت إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين قد يقام في 13 أو 20 يونيو (حزيران)، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ لوجريت الصحافيين بعد اجتماع اليوم الجمعة مع رابطة الدوري الفرنسي "سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة.

وأضاف "اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا".

وتم تحديد 17 يونيو (حزيران) كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكن لوجريت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع "مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب" مضيفا "علينا ترتيب كل شيء من أجل استئاف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس".