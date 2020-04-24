طاقم شؤون المرأة يطلق مبادرة لدعم عضوات المجالس المحلية في ظل جائحة كورونا

وطن: ضمن مشروع تعزيز وتمكين عضوات المجالس والهيئات المحلية، والمنفذ بدعم من مؤسسة سدس ومجلس محافظة برشلونة قام طاقم شؤون المرأة وبالشراكة مع بلدية يعبد بمبادرة توزيع ٨ ٱلاف شتلة في البلدة .

وقالت ايمان نزال منسقة الطاقم في الشمال أن هذه المبادرة تهدف الى تعزيز دور النساء في المشاركة المجتمعية، كما تساهم برفع مستوى الاقتصاد للأسرة والرجوع للأرض وتعزيز محبتها وانتماء المواطن لها.

وسيتم خلال المبادرة تقديم محاضرات إرشادية للنساء المستفيدات من المشروع بمساهمة من قبل مديرية زراعة جنوب جنين ممثلة بالمهندسة لمى أبو بكر، إضافة، الى مشتل ذياب أبو الرب ممثلا بالمهندسة أماني أبو نعيم، حيث يقدمن إرشادات حول آلية الزراعة، كما ستعمل المهندسات على متابعة المزروعات للحفاظ عليها.

يذكر ان طاقم شؤون المرأة يعمل على تنفيذ أربعة مبادرات إضافية، ستنفذ خلال الأيام القادمة بالشراكة مع كل من بلدية الخضر، بلدية سعير، بلدية سبسطية وبلدية البيرة، حيث يسعى طاقم من شؤون المرأة من خلال تصميم وتنفيذ هذه المبادرات من قبل ناشطات تم تدريبهن وتمكينهن في الفترة الماضية الى النهوض بدور المرأة الفلسطينية، وتأكيد اشراكها في صنع السياسات داخل البلديات التي تعيش فيها، وهذا ما تم تأكيده في هذه المبادرات حيث عملت المشاركات جنبا الى جنب مع أعضاء البلديات في تحديد احتياجات النساء والسكان داخل البلديات، إضافة الى المساهمة في عملية الشراء ولتوزيع على المجتمع المحلي.

