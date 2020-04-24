رداً على أسئلة وطن .. ملحم: الاحتلال لم يستجب لطلبنا حتى الآن بشأن أموال المقاصة .. كيلة: حالتان مصابتان بالكورونا منذ 45 يوماً في بيت لحم قيد الدراسة

رام الله – وطن: ردا على سؤال لمراسل وطن حول طلب السلطة من حكومة الاحتلال تحويل 500 مليون شيقل من اموال المقاصة، لتتمكن من مواجهة تفشي فيروس كورونا، قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم إنه وحتى اللحظة لم يصل شيء من هذه الأموال.

وأضاف "هذا حق لنا .. نحن طالبنا بحق للدولة وننتظر الاستجابة لاستعادة حقنا"

وكان وزير المالية شكري بشارة قد قال في تصريحات صحفية قبل قرابة الأسبوع إن مباحثات تجرى مع حكومة الاحتالال للحصول على 500 مليون شيقل (138.9 مليون دولار) شهريًا بغض النظر عن الحجم الفعلي لأموال الضرائب التي تجمعها حكومة الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكان مراسل وطن قد سأل ملحم أيضا حول تأخر مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق وقفة عز للفقراء الجدد الذين تأثروا جراء انتشار فايروس كورونا خلال الإيجاز الصحفي، فرد قائلا "يوم أمس كان هناك مؤتمرا لصندوق وقفة عز، وهناك حركة في هذا الموضوع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، دون إعطاء تفاصيل أخرى."

45 يوما من الاصابة بفايروس كورونا ...

وفي ردها على سؤال وطن حول وجود حالتين مصابتين بفايروس كورونا في محافظة بيت لحم منذ 45 يوما وما التفسيرات العلمية لذلك، قالت وزيرة الصحة مي كيلة إن فايروس كورونا هو جديد وبالتالي هو قيد الدراسة، مردفة : "الحالة المصابة تحتاج أقل شيء 14 يوما للتعافي، لكن الحالتين في بيت لحم أخذتا وقتا أطول من المعتاد".

وأضافت : وضعنا الحالتين قيد البحث كما الحالات الأخرى الموجودة في العالم مع منظمة الصحة العالمية، وبالتالي ندرس القضية وهل هذه الفترة الطويلة ناجمة عن ضعف المناعة داخل أجسام المرضى أم قوة الفايروس داخل الجسم، وما زلنا ننتظر النتائج.