الاعلان عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفايروس كورونا

وطن: اعلنت وزيرة الصحة مي كيلة مساء اليوم عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفايروس كورونا في الخليل وبيت لحم والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أنه بتسجيل الاصابات الجديدة ارتفعت عدد الاصابات في فلسطين إلى 484 اصابة، مشيرة إلى أن الاصابات كانت لممرض ثلاثيني من يطا يعمل بمستشفى المطلع، وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية عبر زوجها الممرض المصاب بالفيروس، وإصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بيرنبالا شمال غرب القدس لطفل عمره 12 عاما.

وأشارت الكيلة إلى تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.