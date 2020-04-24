الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع وتيرة انتاج اللقاحات

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية اليوم الجمعة لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 ومشاركته حول العالم.

كانت المنظمة قد قالت في ساعة متأخرة من مساء "الخميس" إنها ستعلن عن "تعاون تاريخي" اليوم الجمعة لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية اليوم إن ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيشاركان في الإعلان في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش بقيادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيشاركان أيضا.

وقالت الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".

وأضافت "من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول إلى أدوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة كوفيد-19".

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي، وفقا لإحصاءات رويترز.