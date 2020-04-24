اصابة اسير في سجون الاحتلال بالكورونا ورئيس هيئة شؤون الأسرى يؤكد لوطن عزل الاحتلال للاسير

رام الله - وطن: اكدت وزيرة الصحة مي كيلة اصابة اسير في سجون الاحتلال بفايروس كورونا.

وقالت الوزيرة انه بعد اجراء الفحوصات للشاب محمد ماجد حسن الذي جرى اعتقاله قبل يومين في مدينة رام الله، تبين اصابته بفايروس كورونا.

ولفتت كيلة الى ان الطواقم الطبية قامت باخذ عينات من اهالي الاسير للتأكد من سلامتهم.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر قد اكد في وقت سباق لـوطن، إنه تم عزل الطالب في جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن للإشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبو بكر أن إدارة سجون الاحتلال تبلغت بأن لديها حالة ستخضع للعزل، مشيراً إلى أن المعتقل محمد حسن اعتقل قبل أيام من رام الله، وتم تحويله للتحقيق في معتقل المسكوبية.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عزل الأسير محمد حسن بمستشفى سجن الرملة، بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا، حيث كانت نتيجته إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن الأسير محمد اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، وكان يحتجز في مركز تحقيق المسكوبية، ولم يحدث اختلاط بينه وبين الأسرى كونه كان يخضع للتحقيق، علما أن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيفه أمس 8 أيام.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد وكافة الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

يذكر أن الأسير محمد من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت، أعتقل بعد إقتحام البلدة يوم الثلاثاء الماضي.

من جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن المعتقل هو شقيق الأسيرة شذى حسن، وسكرتير اللجنة المالية لمجلس الطلبة بجامعة بيرزيت .

من جانبها، أكدت مؤسسة الضمير التي تتابع ملف المعتقل محمد ماجد حسن، إصابته بالفيروس. قائلة: إصابة المعتقل محمد ماجد عبد المجيد "21عاما" من قرية دير السودان المتواجد في مركز تحقيق المسكوبية بفايروس "كورونا".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن محمد حسن اعتقل في 22 نيسان 2020، وتم أخذ عينة له في اليوم الأول من اعتقاله، ويذكر أنه تم تمديد اعتقاله لـ8 أيام من أجل إستكمال التحقيق معه، وبعد أن تم التأكد من إصابته بالفايروس تم نقله إلى عزل سجن الرملة.

وبدورها قامت مؤسسة الضمير بإبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية، والصليب الأحمر وعائلة المعتقل بوضعه، وبدأت مؤسسة الضمير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عنه.