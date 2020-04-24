الدولار يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي مع تراجع اليورو.. الذهب يتراجع

وطن: صعد الدولار الجمعة، ويتجه صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل الشهر الجاري، مع انخفاض اليورو، في حين سجل الذهب تراجعا.



وتراجع اليورو بعد أن أخفق اجتماع للاتحاد الأوروبي أمس الخميس، لتأسيس صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو في تهدئة مخاوف المستثمرين.



وعلى الرغم من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على بناء مصدة لمساعدة التعافي من جائحة فيروس كورونا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الخلافات مستمرة بين حكومات الاتحاد بشأن ما إذا كان يجب على الصندوق أن يحول أموال منح أو ببساطة سيقدم قروضا.



وتراجع اليورو بصفة عامة اليوم، لينخفض 0.4 في المئة مقابل الدولار لأدنى مستوى في شهر عند 1.07275 دولارا، ولأقل مستوى في ثلاث سنوات مقابل الين عند (115.55 ين).



وجاءت خسائر العملة الموحدة في ظل ارتفاع عوائد السندات الإيطالية، بما يتراوح بين خمس وتسع نقاط أساس في شتي الآجال.



ومع تضرر إيطاليا وإسبانيا بقدر أكبر بكثير من ألمانيا بفعل الأزمة، برزت العداوات القديمة إلى السطح في أنحاء التكتل الذي يواجه انخفاضا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 15 بالمئة، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.



ودفعت خسائر اليورو العملة الأمريكية لتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل نيسان/أبريل. ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 100.72. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الدولار أكثر من واحد بالمئة.



الذهب يتراجع بفعل جني أرباح



فيما تراجع الذهب الجمعة، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أبقت المعدن متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1724.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع ما يزيد عن 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وبلغت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1738.58 دولارا أمس الخميس، بدعم من آمال بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى مستوى قياسي عند 26 مليون طلب في الأسابيع الخمسة الفائتة.



ولم يشهد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر عند 1745.10 دولارا للأوقية.



وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس: "شهدنا القليل جدا من التراجع للذهب بسبب أن الارتفاع الليلة الماضية كان كبيرا".



وهبطت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مدفوعة بشكوك إزاء إحراز تقدم في تطوير عقاقير لعلاج "كوفيد-19" وأدلة جديدة على تضرر الاقتصاد الأمريكي بسبب الجائحة.



واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، الذي لامسه أمس الخميس، مما يكبح الإقبال على الذهب.



ووافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على مشروع قانون بقيمة 484 مليار دولار أمس الخميس، لتخفيف تداعيات كورونا، ليقدم تمويلا للشركات الصغيرة والمستشفيات ويدفع إجمالي الإنفاق استجابة للأزمة إلى مستوى غير مسبوق عند ثلاثة تريليونات دولار.



(رويترز)

