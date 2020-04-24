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أسماء سلامة تكتب لـوطن: هل أنهت سلطة النقد حالة الطوارئ ؟؟

24.04.2020 01:23 PM
أسماء سلامة تكتب لـوطن: هل أنهت سلطة النقد حالة الطوارئ ؟؟

 

تم الإعلان من قبل محافظ سلطة النقد أنه سيتم العودة إلى التعامل بقانون الشيكات الراجعة اعتباراً من الرابع من شهر أيار القادم ، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه مدة التمديد لحالة الطوارئ ،  وكان العمل بهذا القانون قد توقف بناء على إعلان حالة الطوارئ  التي فرضت في الخامس من شهر آذار الماضي .. فهل هذا مؤشر على أن حالة الطوارئ ستنتهي ، ولن يكون هناك تمديد لفترة أخرى من قبل الحكومة ؟؟؟

إن موضوع الشيكات هو من أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطن ، كيف سيقوم بتغطية هذه الشيكات ، وهو لا يعمل ، ولنكن أكثر دقة في الطرح ، أن الذين لا يعملون هم غير العاملين في القطااع الحكومي وبعض الشركات التابعة للقطاع الخاص الذين لم يتم الاختصام من رواتبهم ( كالبنوك ، والاتصالات وشركات التأمين مثلاً ) ، أما باقي العاملين في المشاريع الصغيرة ، والمحال التجارية والمطاعم ، وحتى أصحابها ، وسائقي العمومي ... وغيرهم ، فقد توقفوا عن العمل كلياً لمدة شهرين ، وإذا افترضنا أن حالة الطوارئ ستنتهي في الرابع من أيار وستعود الحياة لطبيعتها ، هل سيكون من السهل والميسر على أصحاب هذه المصالح تأمين تغطية شيكاتهم السابقة التي لم يتم إرجاعها ، إلى جانب الشيكات التي استحقت جديداً ؟؟ هل من ضامن أن العمل سيعود لسابق عهده مع أول يوم من انهاء حالة الطوارئ؟ ، إن من السابق لأوانه  العودة للعمل بقانون الشيكات الراجعة ، بل من المفترض أن يعطى للمواطن فترة لا تقل عن شهرين إضافيين ليتمكن من ( تدبيرأمور الشيكات ) .. لأن الوضع باختصار سيتجه إلى كمية شيكات كبيرة سيتم  إرجاعها لعدم كفاية الأرصدة .. وبالتالي التأثير على تصنيفات التجار وغيرهم لدى البنوك ..

من الواضح والمعروف للجميع ، أن هناك من استغل فرض حالة الطوارئ ، وتعطيل العمل بقانون الشيكات الراجعة خلالها ، وقام بعدم تغطية شيكاته ، مع قدرته على ذلك ، بعض التجار القادرين ، وبعض الموظفين في القطاع الحكومي والخاص أيضاً ، وهو أمر غير أخلاقي وغير مقبول على الإطلاق ، أعتقد أنه كان الحريّ بسلطة النقد أن تعمل على فرز الشيكات ، واتخاذ بعض الإجراءات الضامنه لتغطيتها من قبل أصحابها ، على سبيل المثال : الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي ويتم تحويل راتبه للبنوك ، وتم سحب رصيده ليضمن عدم تغطية الشيكات الخاصة به ، يتم الحجز على راتبه المحول للشهر التالي ، لحين تغطية شيكاته .

وبعض الذين قاموا بتحويل أرصدتهم من حساباتهم الجارية إلى حسابات التوفير ، يتم استيفاء قيمة شيكاتهم من حساب التوفير ، لن تعدم سلطة النقد الوسيلة في استيفاء الشيكات المستحقة من الموظفين والتجار الذين تعلم أنهم لم يتضرروا من اعلان حالة الطوارئ ، أما أن تعود لتفعيل قانون الشيكات الراجعة مع بداية أيار ، والأوضاع الاقتصادية على حالها  وعلى كافة الفئات ، فهذا لن يعود إلا بالمزيد من الضيق على المواطنين المتضررين فعلاً ، الذين ينتظرون العودة إلى أشغالهم لتسديد كم هائل من الالتزامات ( اجارات ، فواتير ، أجرة عمال ) وتعويض لو جزء بسيط من خسارتهم خلال هذه الأشهر ، لن يكون بمقدورهم تغطية شيكاتهم ولا بأي شكل من الأشكال .

أتمنى من محافظ سلطة النقد أن يأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار ، وأن يعمل على إيجاد الآلية التي تضمن استيفاء الشيكاتمن القادرين على تغطيتها ، وتمديد تعطيل العمل بقانون الشيكات لمدة شهرين على الأقل من تاريخ انهاء حالة الطوارئ . ليس من العدل معاقبة الجميع لاستغلال البعض للظروف والتهرب من أداء استحقاقاتهم المالية . بل إيجاد الطرق المناسبة لمعاقبة المتهربين من تغطية شيكاتهم وضمان تحصيلها ، والاستمرار في التسهيل على من لا يستطيعون ذلك فعلاً . النسبة الأكبر من الأعمال مازالت متعطلة عن العمل،  والفئة الأقل هي التي سمح لها بالعمل جزئيا .. فكيف يتم اعادة تفعيل العمل بقانون دون زوال السبب المؤدي لتعطيله ..

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