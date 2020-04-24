ارتفاع عدد الإصابات جراء كورونا في صفوف فلسطينيي الداخل إلى 759





وطن: أفادت الهيئة العربية للطوارئ في الداخل المحتل، بأن مجمل عدد الفلسطينيين المصابين بفيروس الكورونا حتى صباح اليوم الجمعة في بلدات ومدن الداخل المحتل "لا يشمل المدن المختلطة"، 759 مصابا بزيادة 36 حالة في اليوم الاخير، وبارتفاع يقدر بـ 5% مقارنة بيوم أمس.

هذا وبلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل نحو 33605، بارتفاع بنحو 1641 فحص وبزيادة 5% .

وتقدر نسبة الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل 11.6% من مجمل الفحوصات في دولة الاحتلال.

هذا وبلغ مجمل عدد المصابين في دير الأسد 145 حيث سجل 13 حالة جديدة في اليوم الأخير، ووصل عدد المصابين في ام الفحم الى 73 إصابة مع تسجيل حالة واحدة إضافية، كما وترتفع عدد الإصابات في مدينة الطيبة الى 42 حالة مع تسجيل 8 اصابات جديدة.

ويبقى عدد المصابين في رهط على 47 حالة، جسر الزرقاء الى 43، دبورية مع 29 حالة، جت المثلث الى 23 حالة، البعنة الى 22 حالة، باقة الغربية 20 والناصرة 19 حالة دون تغيير.