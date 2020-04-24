كفاية مخامرة.. طالبة مصابة بكورونا تواصل دراستها إلكترونياً في جامعة القدس المفتوحة





وطن: تواصل الطالبة كفاية مخامرة من فرع جامعة القدس المفتوحة في يطا، الدراسة بجد واجتهاد رغم إصابتها بفايروس كورونا وإقامتها في مقر الحجر الصحي بفندق بلازا بمدينة الخليل، حيث تتواصل إلكترونياً مع مشرفيها وإدارة الجامعة بفرع يطا.

وتقول مخامرة التي تدرس في تخصص الإدارة الصحية بفرع يطا، إن المدرسين في "القدس المفتوحة" تعاونوا معها بشكل كبير، وقاموا بإيصال الكتاب والمقررات الدراسية إلى مكان حجرها من أجل مواصلة دراستها.

وتضيف: "ورغم حالة الطوارئ وجائحة كرونا وإصابتها بالفايروس، إلا أنني مصرة على ممارسة حياتي التعليمية بشكل طبيعي"، وقد كان تعاون الجامعة معي كان غير مسبوق، وأنا سعيدة بالدراسة بجامعة القدس المفتوحة التي تتواصل مع طلبتها على الدوام".

وتشرح كفاية تفاصيل دراستها في حجرها الصحي قائلة: "في الأسبوع الأول من الحجر واجهت صعوبة في الدراسة لعدم توفر هاتف أو حاسوب أو كتب دراسية، وعندما تواصلت مع إدارة الفرع والمساعد الأكاديمي قاموا بتقديم كل التسهيلات لي وأوصلوا لي كل ما أحتاج".

وتشير كفاية إلى صعوبات واجهتها في التواصل خصوصاً أن عدداً من من أفراد عائلتها بينهم زوجها وأخواتها أصيبوا بالفايروس، وهي بحاجة لمساعدة وبالفعل قامت الجامعة بإرسال الكتب الدراسية لها بعد ساعتين فقط من طلبها، حيث باشرت الدراسة في الحجر الصحي، وهي تقوم بالنشاطات الطبية الخاصة بالإدارة الصحية في سنتها الثالثة على خير ما يرام.

من جانبه، قال أ. جواد أبو صبيح المساعد الأكاديمي في فرع يطا، إن الطالبة كفاية مخامرة التي تدرس الإدارة الصحية في الفرع، انتقلت إليها عدوى فايروس كورونا من خلال المخالطة لزوجها المصاب، ونحن نتابع كل طلاب الفرع بشكل دائم، وتبين أنها في حجر صحي في أحد الفنادق بمدينة الخليل".

وأضاف أنه وبتوجيهات من رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، تم التواصل معها مباشرة وشرحت وضعها كاملاً وتأكدت من أن لديها الجاهزية والرغبة المطلقة لحل أنشطتها وإكمال فصلها الدراسي الثاني بنجاح، ونحن عملنا على تأمين الكتب الدراسية لمقر الحجر الصحي في الفندق من خلال التنسيق مع رئيس مجلس اتحاد الطلبة علاء مخامرة ومسؤولة أخوات دلال أيمان أبو عرام.

وأوضح أ. أبو صبيح أن الأقلام والدفاتر الدراسية تم إيصالها للطالبة فورا لتقوم بالإجابة عن الأنشطة العلمية لمقرراتها الدراسية المطلوبة منها وكل الوظائف وتقوم بتصوير الإجابات وإرسالها إلى مشرفيها عبر تطبيق (الواتساب) وإن بقيت في الحجر وقتاً أطول سنقوم بتوفير السبل الكفيلة لتقدمها للامتحانات النهائية الإلكترونية في الفندق دون مشاكل مكان الحجر انطلاقا من حرصنا الشديد على طلابنا في أماكن تواجدهم.

وبين أ. أبو صبيح أنه وبناء على توجيهات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، نقوم بوضع كل التسهيلات للطلاب خلال فترة الطوارئ من أجل استمرار العملية التعليمية، وكذلك نقوم بتوفير التعليم للطلاب القاطنين في المناطق النائية وفي مسافر يطا والتجمعات البدوية ، ونحن في فرع يطا لدينا مركز تعليمي متنقل تم تحريكه لتلك المناطق حيث تم تجميع الطلبة في موقع ضمن اجراءات السلامة المتبعة وقدمت لهم المساعدة في تهيئة وتجهيزهواتفهم وحواسيبهم الشخصية من أجل الدراسة عبر المنصات الدراسية الخاصة وتسليم واجباتهم الدراسية، مشيرا إلى أن 95% من الطلبة تفاعلوا مع العملية التعليمية رغم حالة الطوارئ المعلنة والبعد، وبقوا مندمجين ومتواصلين مع الجامعة من خلال مجموعات التواصل المشكلة من خلال الجامعة وادارة الفرع.

وأضاف أن الجامعة تتواصل أيضاً مع أبناء شعبنا في السبع ومن فلسطينيي الداخل القادمين للدراسة في القدس المفتوحة بفرع يطا ويجري المتابعة معهم وهم مندمجون في العملية الدراسية بشكل لافت.

إلى ذلك، شكر د. محمد الحروب مدير فرع يطا، رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو على تقديمه منحة دراسية جزئية للطالبة مخامرة، لتسهيل دراستها في الجامعة في ظل إصابتها وعائلتها بفايروس كورونا.

وأضاف أن الكادر في فرع يطا يواصل العمل الليل بالنهار من أجل استمرار تقديم التعليم لأبناء شعبنا في مختلف أمكان تواجدهم خصوصاً في مسافر يطا وكذلك مع الطالبة المصابة بكورونا، ويتم التواصل مع الطلبة بشكل متواصل من خلال المشرفين، وكل لم يستطع الدخول للمنصة التعليمية يتم التواصل معه عبر مركز التعليم المتنقلة.

وتابع أن مركز التعليم المتنقل يعمل في منطقة مسافر يطا وفي البادية وتم إرسال مشرف المركز مع مجلس اتحاد الطلبة وإخوة دلال المغربي من أجل اللقاء مع المجالس القروية هناك لتسهيل التعليم بعد حصر الطلبة في المسافر والبادية ليتمكنوا من إرسال أنشطتهم إذ تم تزويدهم بإرشادات للدراسة.