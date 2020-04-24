مشروع قانون بأمريكا لمكافحة كورونا بنحو نصف ترليون دولار

وطن: يترقب الأمريكيون توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون لتخصيص نحو نصف ترليون دولار إضافية لجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقر مجلس النواب، الخميس، مشروع القانون، ومن شأنه تخصيص 484 مليار دولار لتوسيع القروض الاتحادية إلى الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا والمستشفيات التي امتلأت عن آخرها بمرضى الفيروس.

ومرر المجلس مشروع القانون –الذي وافق عليه بالإجماع مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء- بموافقة 388 عضوا ومعارضة خمسة أعضاء.

وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساريا.

ووقع ترامب الشهر الماضي على أكبر حزمة تحفيز في تاريخ البلاد، وبلغت قيمتها الإجمالية 2.2 تريليون دولار.

وتعد البلاد الأكثر تضررا من جائحة كورونا حول العالم، وتضم أكثر من ربع الوفيات وأكثر من ثلث المصابين.

(رويترز)