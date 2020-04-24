ارتفاع عدد الوفيات جراء "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 193







وطن: أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في دولة الاحتلال الى 14,882 . كما أعلنت أن عدد الوفيات جراء الكورونا ارتفع الى 193 .



ووفقا لاعلان وزارة الصحة الإسرائيلية فان عدد الاشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم بالكورونا خلال اليوم الاخير بلغ 290 .



وقالت الوزارة " ان 139 من المصابين بالكورونا في حالة خطيرة، و107 منهم موصولين بأجهزة التنفس، دون تغيير بعددهم عن يوم أمس، فيما حالة 101 من المصابين بالكورونا وصفت بالمتوسطة".



وأشارت الوزارة الى أن عدد المتعافين بلغ 5685 ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين في دولة الاحتلال 9004 مصابين.