مسؤولون في دولة الاحتلال: تقدّم في صفقة تبادل الأسرى

وطن: قال مسؤولون إسرائيليّون إن "تقدّما معيّنا" طرأ في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما نقل عنهم المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، اليوم، الجمعة.

ورغم هذ التقدّم إلا أن "الفجوة لا زالت كبيرة" بين الاحتلال وبين حركة حماس.

وبحسب الصحيفة، تتواصل مباحثات المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لبلورة خطّة لصفقة تبادل، بالإضافة إلى تقديم "تسهيلات" للقطاع في محاولة للدفع بالصفقة قدما.

ورغم هذه المباحثات، إلا أن الاحتلال وحماس لم يقدّما مبادرتهما بعد، ويعتقد أن التطور طرأ في هذه النقطة تحديدًا وسط أنباء عن مبادرة مصريّة لإتمام صفقة التبادل، عبّرت عنها القاهرة ببادرة الإفراج عن 4 معتقلين لحركة حماس.

وبحسب "معاريف"، فإنّ الاحتلال يسعى إلى "صفقة شاملة" بينما تريد حركة حماس صفقة جزئيّة فقط.

وقالت المراسلة السياسيّة للقناة 12، دانا فايس، مساء الثلاثاء، إن "تشكيل حكومة واسعة في إسرائيل من تيارات سياسية مختلفة من المفترض أن يساهم في صفقة تبادل أسرى، وإنّ التقديرات في إسرائيل هي أن "نافذة الفرص" التي فتحت لن تطول أكثر من أسابيع".

ونقلت فايس عن مسؤولين إسرائيليّين أنّ أيّة صفقة تبادل أسرى من المفترض أن تكون فوريّة بعد بلورتها وعلى مرحلة واحدة، بينما تنقل أن حماس تفضّل أن تكون الصفقة على مرحلتين.

ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ كتائب القسام لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها.

وذكر هنية، في لقاء عبر قناة "التلفزيون العربي"، أن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى".

وأضاف "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".

(عرب48)