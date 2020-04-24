عدد الوفيات جراء كورونا في العالم يرتفع لأكثر من 189 ألف وفاة





وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19" ان الفيروس اوقع حتى مساء الخميس 189,486 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و 705 آلاف شخص، تعافى منهم اكثر من 742 الف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 16 دولة عن وفاة 43 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,210 إصابات جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة عن حصيلة الأربعاء التي كانت 41 وفاة، و 3,134 إصابة جديدة في 15 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الخميس اكتشاف اكثر من 73 الف إصابة جديدة، وتوفي 5,420 حالة جديدة، سجلت الولايات المتحدة الامريكية الجزء الاكبر منها، حيث أعلنت عن 1,750 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 49,409 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها 874,053 شخصاً منهم 25,336 إصابة جديدة حتى الآن.ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 25,549 ، منهم 464 امس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 189,973 إصابة، منهم 2,646 حالة اكتشفت امس.

وحافظت اسبانيا على مركزها الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 22,157 شخصاً منهم 440 امس، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 213,024 شخصاً، منهم 4,635 .

يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 21,856 وفاة، منهم 516 امس، و 161,530 إصابة، منهم 1,653 اليوم، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 18,738، منهم 638 امس، و 138,078 منهم 4,583 .

لتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 6,490 حالة منهم 228 امس، و 42,797 إصابة، منهم 908 .

يليها إيران في المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,481 شخصاً، منهم 90 امس، و 87,026 إصابة، ثم ألمانيا التي اصبحت منذ ايام في المركز الثامن بحصيلة 5,369 وفاة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 151,332 إصابة، ولا تزال الصين مركز تفشي الجائحة تحل في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، دون أن تسجل الصين اليوم اي وفاة منذ ايام، فيما سجلت 10 إصابات فقط، من مجموع 82,798 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 4,177 وفاة، منهم 123 امس، و 35,729 إصابة.

43 وفاة و3,210 إصابات جديدة في 16 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، والصومال، والسعودية، والمغرب، والجزائر، والإمارات، والكويت، والبحرين، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر امس وفاة 11 شخصاً، من مجموع 287 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 232 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 3,891 حالة.

فيما سجلت الصومال اليوم 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 16 شخصاً، كما سجلت 42 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 328 حالة حتى الآن.

وأعلنت السعودية، عن وفاة 7 اشخاص من مجموع 121 وفاة فيها منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 1,158 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 13,930 شخصا، وتشهد السعودية منذ الجمعة الماضية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة

فيما سجلت المغرب 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 155 شخصاً، كما سجلت 122 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,568 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر اليوم 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 407 أشخاص، كما سجلت 97 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,007 حالات حتى الآن.

كما سجلت الإمارات 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 56 شخصاً، كما سجلت 518 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,756 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت اليوم كل من الكويت، والبحرين، عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الكويت إلى 14 شخصاً، والبحرين إلى 8 وفيات.

كما بلغت حصيلة المصابين في كل من الكويت 2,399 منهم 151 امس، والبحرين 2,098 إصابة، منهم 71 امس.