إضاءة فانوس رمضان في رام الله

وطن: أضاءت بلدية رام الله، مساء اليوم الخميس، فانوس رمضان، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس البلدية موسى حديد، ومدير دائرة إعداد الدعاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ ماجد صقر.

وهنأت غنام باسم الرئيس محمود عباس، المواطنين وجميع الأسرى وذويهم، والشهداء وعائلاتهم بحلول الشهر الفضيل، داعية إياهم إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية ليكون احتفالنا العام المقبل في ميدان الشهيد ياسر عرفات بإنارة فانوس رمضان.

بدروه، دعا حديد المواطنين للالتزام بكافة التعليمات من أجل سلامة الجميع، وبتطبيق دعوة بلدية رام الله "إفطارك تذكر فيه جارك"، ومساعدة المحتاجين القريبين منا.

وتقدم بالشكر لكل الطواقم الطبية والأمنية وعمال النظافة على جهودهم من أجل سلامتنا.

من جهته، دعا صقر المواطنين إلى تفقد بعضهم، ومساعدة الآخرين، مشيرا إلى أن إغلاق المساجد يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على سلامة المواطنين.