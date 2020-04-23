محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في بئر السبع قررت تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي من قرية عابود شمال غرب رام الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، دون تحديد الموعد بعد.

وبينت الهيئة، في بيان، أن عملية التشريح ستتم بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي.

وأوضحت أن الأسير البرغوثي كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من نيسان الجاري إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

يذكر أنه باستشهاد الأسير البرغوثي، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(223) شهيدا ارتقوا منذ العام1967 .