غموض الهيمنة الفلسطينية



كتب: فادي أبو بكر



من المهم جداً التفريق بين خطوة الشهيد الراحل ياسر عرفات المتمثلة بإعلان الاستقلال عام 1988،كخطوة سياسية لها دلالاتها وتأثيراتها المعنوية والسياسية وبين تلمّس الاستقلال كحالة فعلية ملموسة. حيث بقي الخطاب التحرري لدرجةٍ كبيرة هو الغالب حتى بعد توقيع اتفاق اوسلو عام 1993.



اختلف الأمر كثيراً بعد أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في العام 2012، حيث باتت السلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها وأذرعها تتعامل بمنطق النظام والدولة، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يجعل السلطة الفلسطينية أكثر عرضةً للمحاكمة على المستوى الشعبي مما هو الاحتلال القائم بقوة الأمر الواقع.



قد تكون أزمة تفشي وباء الكورونا، قد كشفت ذلك بشكل كبير، من حيث مدى هيمنة خطاب الدولة على الخطاب الرسمي الفلسطيني سواء في الإيجاز الصحفي الحكومي أو في الإجراءت المتخذة على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن إجرءات الحكومة لاقت تأييداً جماهيرياً واسعاً، إلا أنها في المقابل لاقت رهاناً كبيراً من قبل الجمهور على تسيير شؤون حياته اليومية، والتي تتحكم "إسرائيل" في جوانب كثيرة منها.



تقول استاذة العلوم السياسية في جامعة شيكاغو ليزا ويدين: :يعتبر التهديد بعقاب الدولة أمراً قائماً بشكل دائم، يقوم الناس بضبط أنفسهم وغيرهم لمساندة المعايير التي يصفها النظام. ولا يعني الفرض في ظل هذه الظروف بأن مجموعة تُسيطر على أخرى، لكن وبدلاً من ذلك "فإن كل واحد بطريقته ضحية للنظام وداعم للنظام في آن معاً".



ينطبق ذلك إلى حدٍ كبير على الواقع الذي تعيشه بلادنا، حيث بات المواطن يتعامل مع السلطة الفلسطينية كنظام أو دولة بكل ما تحمله المعنى من كلمة. وهنا تكمن الخطورة في أن لا يتعامل المواطن مع السلطة بصفتها سلطة تحت الاحتلال، وأن يحمّلها أي خلل أو فشل. ففي الوقت نفسه الذي يدعم فيه المواطن الحكومة على خطواتها في مواجهة الكورونا مثلاً، تجده ينتقدها بعد أيام، ويُطالبها بالصرف أو التمويل أو التمكين، دون أن يسأل إن كان ذلك ممكناً، أو يتساءل عن العراقيل الإسرائيلية الموضوعة.



تورّطت القيادة الفلسطينية في إضفاء الطابع النظامي الدولتي على خطابها، والسعي للإنفكاك عن الاحتلال هو أمر بعيد المنال، طالما ما زالت "إسرائيل" تملك السيطرة الأمنية والعسكرية، وتصول وتجول في كافة الأراضي الفلسطينية دون استثناء.



وعليه فإن الخطاب الفلسطيني الرسمي يجب أن ينطبع بطابع خطاب التنظيم الكبير للشعب الفلسطيني.. خطاب النظام تحت الاحتلال، وليس خطاب النظام الذي يريد الانفكاك عن الاحتلال، فالانفكاك لا يعني التحرر، والانفكاك مربوط بالتحرر .



هذا الاحتلال يجب أن يدفع كلفة احتلاله، وأن لا يُعطى أي فرصة ليوفّر على نفسه شيقل واحد، لأن العقلية الإسرائيلية كما العقلية الترامبية هي عقلية اقتصادية بحتة، ولعلّ أزمة كورونا أثبتت ذلك بشكل قاطع.



إن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والسعي إلى استئصاله من أرض فلسطين لا يكون سوى من خلال اتباع استراتيجيات وطنية تتهدّد الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يمثّل الاقتصاد أهم ركائزه. ومن هنا فإن التعامل بمنطق التنظيم وليس النظام هو الحل، لأن التنظيم يعني الرغبة في الوحدة، ورفع درجة النشاط، ومساندة المواطنين له حتى نهاية المشوار..



لن يخسر الاحتلال طالما بقي الغموض يكتنف الهيمنة الفلسطينية، ولا بدّ للهيمنة الفلسطينية أن تكون هيمنة تنظيمة لا نظامية، لأن الهمينة النظامية ستُعفي "إسرائيل" من أي التزام، وستعطيها الهامش للانقضاض أكثر فأكثر.





