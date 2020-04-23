إجلاء آخر المعتمرين من السعودية.. وهذه أخر التطورات بشأن موسم الحج

وطن: تساؤلات ملحة باتت تفرضها الأوضاع الراهنة بشان أزمة كورونا، ومدى تأثيرها على موسم الحج الذي بات على الأبواب.

حتى الآن ليست هناك تصريحات رسمية بالإلغاء من عدمه، سوى دعوة سابقة لوزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، لدول العالم إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج، حتى تتضح الرؤية بشأن وباء كورونا.

سعد جميل القرشي رئيس اللجنة السعودية للحج والعمرة السابق، أكد أنه لا قرار نهائيا حتى الآن بشأن موسم الحج، وأن الشركات تعمل على قدم وساق في إطار إجلاء من تبقى من المعتمرين وهم نحو 200 معتمر.

وأضاف أن الشركات تعمل في إطار استعدادات الحج، إلا أن الجميع ينتظر طبيعة الأوضاع بعد شهر رمضان ومدى السيطرة على فيروس كورونا.

وبحسب القرشي، فإن ترتيبات الحج تتوقف على بدء عمليات الانفتاح التدريجي المحتمل خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تطلعات ببدء الانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي الداخلي.

ويمثل الحج أهمية دينية كبرى في العالم الإسلامي، حيث يؤدي نحو 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، فيما يشكل العائد الاقتصادي للسعودية نحو 7 مليارات دولار بحسب تقارير عدة سابقة.