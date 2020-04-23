مصطفى البرغوثي: استشهاد الأسير نور البرغوثي كان ذروة جرائم عديدة ارتكبها الاحتلال ضده



وطن: قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي أثناء زيارته لعائلة الشهيد نور البرغوثي في عابود اليوم، إن جريمة الإهمال الصحي التي ارتكبها الاحتلال ضد الشهيد نور، وأدت الى استشهاده، كانت واحدة من جرائم عديدة سبقتها ومنها إخضاع الشهيد بعد اعتقاله لتحقيق وتعذيب شرس لمدة مائة وثمانين يوما تدهورت خلالها حالته الصحية ولم يفلح الاحتلال في انتزاع أي اعتراف من الشهيد أو من أخوته الثلاثة الذين تعرضوا للاعتقال أيضا.

و قال إن والد الشهيد لم يسمح له بزيارة ابنه بعد صدور الحكم ضده إلا ثلاث مرات في السنة وأن آخر مرة شاهده فيها كانت في شهر تشرين الثاني الماضي أي قبل نصف عام ، في حين لم يستطع شقيقه أن يشاهده لأعوام.

وقال البرغوثي ان ما جرى مع الشهيد نور البرغوثي ناقوس خطر لما يمكن أن يتعرض له الأسرى الآخرون ولا بد من تضافر الجهود لشن حملة واسعة لحماية حياتهم ، و خاصة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو الذين يسعى الاحتلال للتخلص منهم بسبب دورهم النضالي ومكانتهم لدى شعبهم.