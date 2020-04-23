الأحد المقبل: تخفيف القيود المفروضة على المحلات والمصالح التجارية الإسرائيلية

وطن: تتّجه حكومة الاحتلال إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون في وزارة الصحّة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.

ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا الأحد المقبل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة.

ووفقًا للموقع، فإن الغالبية العظمى من المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج المجمّعات)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ستعاود فتح أبوابها، على ما يبدو، لكن لن يسمح بأن يتجمّع فيها الزبائن، إنما للبيع وفق صيغة "سفري" (تيك أواي)، بالإضافة إلى فتح محلات بيع الورود والمشاتل والمجوهرات ومحلات الصرافة.

ومن المقرّر كذلك أن تعاود صالونات الحلاقة استقبال زبائنها وفق قواعد ستُحدّد لاحقًا، مع الإعلان عن القرارات الجديدة.

في السياق، قالت وزارة التعليم الإسرائيلية إنها "جاهزة للعودة إلى التعليم فور انتهاء عطلة ’الاستقلال’ لرياض الأطفال والتلاميذ حتى الصف الثالث".

ومن غير الواضح إن كانت المجمعات التجارية المفتوحة ستعاود فتح أبوابها أم لا.

ونقلت القناة 12 عن مستندات داخليّة لوزارة الصحّة الإسرائيلية أن خطّتها تشمل إعادة فتح قطاع الأعمال بالكامل، كالمعتاد، مع التشديد على قواعد الابتعاد الاجتماعي والوقاية.

والأربعاء، صادقت حكومة الاحتلال على إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

في غضون ذلك، اعتبر نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، أن "الموجة الحالية (لانتشار كورونا) استنفدت نفسها على ما يبدو"، لكنه أضاف أنه "لم ننته من هذه الموجة، فهي لا تزال معنا على نار هادئة وينبغي أن نتذكر أنه توجد بؤر انتشار فعلا. فإذا أصيب بالعدوى 200 شخص يوميا، فهذا أكثر من الانتشار في بداية الأزمة وقد يشكل إمكانية لانتشار كبير جدا. وسيكون احتواء الوضع معقدا جدا قياسا بالبداية، عندما عاد الأفراد من الخارج بالأساس وكان بالإمكان وضعهم في حجر صحي".

(عرب 48)