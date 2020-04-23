إصابتان بفيروس كورونا بالأردن ترفعان إجمالي الإصابات لـ437

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 437.

وقال جابر خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، مساء اليوم الخميس، إن الأردن سجل حالتين جديدتين، إحداهما لسائق من جنسية عربية على الحدود، والثانية لطالب عاد من بريطانيا في الخامس عشر من مارس الماضي وتم عزله لعشرين يوما في أحد فنادق عمان، ولم تظهر عليه أعراض، وتم فحصه قبل ثلاثة أيام ليتبين أنه مصاب اليوم.

وأضاف وزير الصحة أنه تم إجراء 3200 فحصا اليوم، كما سُجلت 3 حالات شفاء.