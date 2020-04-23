الصحة في غزة: تعافي حالة جديدة من إصابات كورونا في القطاع

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تعافي حالة جديدة من إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 10 حالات، فيما لاتزال 7 حالات مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة، مساء اليوم، إن وزارة الصحة تكثف من إجراءاتها الاحترازية لتحصين المجتمع لمواجهة وباء كورونا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن وزارة الصحة تتابع 1962 مستضافا داخل 24 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة

ولفت إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر المركزي منذ أمس وحتى اللحظة للمستضافين وحالات الاشتباه جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وبيّن أن استمرار الحصار الإسرائيلي يعيق جهودهم في مواجهة وباء كورونا، داعيًا كافة الأطراف المحلية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفعه.

وحثّ كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة مواجهة كورونا.

وبيّن أن وزارة الصحة استطاعت مع الجهات المعنية تطويع كافة الجهود من أجل البدء الفعلي في تقديم الخدمات والجرعات العلاجية لمرضى الأروام في مستشفى الحياة التخصصي بغزة؛ للتخفيف من معاناتهم ومشقة وصولهم لمستشفيات القدس لاسيما مع تفشي الوباء.

وشدد على جملة الإجراءات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية خلال شهر رمضان المبارك من أجل تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا أصحاب المراكز والأسواق التجارية إلى الالتزام بالخطوات الاحترازية خلال التسوق (المحافظة على التباعد بين المتسوقين بما لا يقل عن متر ونصف – الالتزام بارتداء الكمامة -تطهير وتنظيف الأيدي – تطهير وتنظيف الاسطح كثيرة الملامسة بما لا يقل عن 3 مرات يومياً).