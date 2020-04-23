استطلاع لـوطن:73% يرون أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستفوق "الصحية"

وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، ستفوق بكثير التداعيات الصحية.

ونشرت وطن، سؤالا استطلاعيا على موقعها الإلكتروني وصفحتها في "فيسبوك"، جاء كالتالي: ما هي برأيكم التداعيات التي ستكون اكبر وأعظم لفيروس كورونا المُستجد، التداعيات الصحية ام التداعيات الاقتصادية؟

وأجاب 73% من المستطلعين بأن التداعيات الاقتصادية هي التي ستكون أكبر، فيما رأى 27% أن التداعيات الصحية ستكون أكبر.

وأظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو 2,64 مليون، والوفيات إلى أكثر من 184 ألف حالة حتى صباح الخميس، فيما تصل الخسائر المالية إلى آلاف المليارات من الدولارات، جراء توقف عجلة الانتاج والسياحة وخطوط الطيران وتراجع الطلب على النفط بشكل كبير جداً.