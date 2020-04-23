الاحتلال يفكك كرفانا ويستولي عليه غرب أريحا

وطن: فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كرفانا لأحد المواطنين من قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، واستولت عليه.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة سطيح في القرية، وفككت كرفانا سكنيا يعود للمواطن يوسف عليان واستولت عليه.

يشار إلى أن جرافات الاحتلال هدمت في الـ26 من الشهر الماضي منازل المواطنين: مؤيد أبو عبيدة، وثائر الشريف، وياسر عليان، في المنطقة ذاتها.

من جهته، أدان محافظ اريحا والأغوار جهاد أبو العسل هدم والاستيلاء على كرفان المواطن كعابنة في منطقة الصبيح الديوك التحتا في أريحا.

وقال أبو العسل إن هذا الاعتداء هو استمرار لسياسة المضايقات الإسرائيلية بحق أهالي أريحا والأغوار في محاولة التهجير القسري لأهلنا وتفريغ المنطقة من سكانها، وتهويد الاغوار، مطالبا المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتدخل.