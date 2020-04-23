ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات تعقد لقاء الكتروني حول النزاعات العائلية في زمن الكورونا.

وطن: عقدت مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، بالشراكة مع الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، أمس، لقاء الكترونياً حول حول النزاعات العائلية في زمن الكورونا.

وعُقد اللقاء ضمن سلسلة لقاءات اسبوعية تعقدها المؤسسة عن مواضيع مختلفة ترتبط بكورونا والسلم الأهلي وغيرها من المواضيع التي تلامس المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وجاء لقاء "النزاعات العائلية في زمن الكورونا" بعد تزايد المشاكل الأسرية وكثرة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول ايجابيات وسلبيات الحجر المنزلي في ظل الظروف الاستثنائية المعاشة، وحالة الطوارئ لحسر انتشار جائحة كورونا.

وبدأ اللقاء بعرض استطلاع رأي أجرته مؤسسة Act أظهر أن 66% يؤيدون فكرة زيادة المشاكل الأسرية بسبب الحجر المنزلي الناتج على حالة الطوارئ، فيما أظهر معارضة 43% من أصل 41 صوت. تلاه عرض فيديو كوميدي يلامس المشاكل العائلية في ظل كورونا.

وتحدث في اللقاء المتخصص بعلم النفس والمحاضر الجامعي الدكتور عبد الرحمن خوجه حول الشق النفسي للحجر المنزلي الناتج عن حالة الطوارئ، فيما تحدث مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع هاني سميرات حول طرق ادارة النزاع في النزاعات الإجتماعية.

وعرض الدكتور خوجة ورقتين عمل، الأولى عن أسباب النزاع والثانية لخصت أفكار داعمة للعائلة، وتخلل المداخلة شرح عن كيفية استقبال موضوع الحجر المنزلي بشكل ايجابي بدل التركيز على الجانب السلبي، وأكد على ضرورة الخروج من الروتين، الاهتمام بالتغذية السليمة، وضرورة الارشاد والتوعية في مراحل مبكرة.

من جانبه، طرح الاستاذ سميرات عدة نقاط حول ضرورة التحكيم في النزاعات مفرقاً بين النزاعات الاجتماعية وغيرها من النزاعات. وأكد على أن النزاع هي حالة "مؤقتة" من عدم الإنسجام. وفي الحلول ركز الاستاذ سميرات على أدوات النزاع وضرورة تحليل النزاع قبل التسرع بالقرارات.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف، تخلله نقاش ثري حول موضوع النزاعات العائلية ومسبباتها وكيفية معالجتها، وذلك بحضور مجموعة من القانونيين والوسطاء والإعلاميين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين وعدد كبير من المواطنين بخلفيات مختلفة.