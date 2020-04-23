قوات الاحتلال تكسر اليافطات التي تشير للسلطة الفلسطينية في كفر عقب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس.

وشنت شرطة الاحتلال حملة ضد المحال التجارية، حيث قامت باغلاق بعضها، وسحبت الهويات الفلسطينية من بعض المواطنين .

كما قامت شرطة الاحتلال بازالة كل ما يتعلق او يشير الى السلطة الفلسطينية مت يافطات وارمات.

وقال عضو مجلس بلدي كفر عقب ورئيس لجنة الطوارئ بالبلدة سميح ابو ارميلة لوطن أن الاحتلال اقتحم صباح اليوم منطقة شارع المطار وكفر عقب وقلنديا شمال القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.

واضاف ان جنود الاحتلال داهموا عددًا من المحال التجارية، وأغلقوا الشارع الرئيسي، وشرعوا بإزالة لافتات تابعة لمؤسسات رسمية فلسطينية، وقاموا بالاستعراض وتمزيق اللافتات!

من جانبه قال الناطق الإعلامي لبلدية كفر عقب رائد عليان لوطن للانباء ان قوات الاحتلال ارادات استعراض عضلاتها اليوم في كفر عقب، ولاثبات وجودهم وسيطرتهم على المنطقة.

واوضح عليان ان قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش في بعض المحلات، وقاموا بفرض غرامات ومخالفات مالية على المواطنين المارة بسبب عدم ارتدائهم كمامات، وضربوا قنابل غاز على المحلات قبل انسحابهم.

واضاف عليان ان قوات الاحتلال كسرت الياقطات التي تحمل علم فلسطين او اسم السلطة الفلسطينية، حيث هددوا بفرض مخالفة بقيمة 5 الاف شيقل للمحلات التي لا تلتزم بالاغلاق ، واجراءات مواجهة كورونا.