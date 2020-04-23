وطن وإبداع المعلم يوقعان إتفاقية شراكة إعلامية

وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية ومركز إبداع المعلم، اليوم الخميس، إتفاقية شراكة إعلامية لإنتاج برامج مشتركة تناقش السياسات التعليمية وواقع قطاع التعليم، والحلول المطروحة لتحسينه.

ووقع على الاتفاقية الدكتور عبد الرحمن التميمي رئيس مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية، ورئيسة مجلس الإدارة لمركز ابداع المعلم السيدة رائدة الشعيبي، وبحضور المدير العام لمركز إبداع المعلم رفعت الصباح، والمدير التنفيذي لشبكة وطن الإعلامية خالد الفقيه.

تأتي هذه الاتفاقية من منطلق مسؤولية كلا الطرفين في تحسين نوعية التعليم ومخرجاته في فلسطين، ورؤية الطرفين المشتركة بأهمية تضافر الجهود الوطنية في دعم التعليم وتمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية ومؤسساتها في تحقيق مخرجات نوعية للتعليم.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الحق في الإنصاف والمساواه والدمج والتركيز على اشراك الاعلام ومؤسساته في تحسين التعليم ومخرجاته ولعب الدور المنوط به في المجتمعات الفلسطينية.

وسيعمل الطرفان على إنتاج وبث ونشر برنامج اعلامي متعدد الوسائط بعنوان "تعلُّم حر"، الذي يسعى من خلاله لإطلاق مساحة من التفكير الحر غير المقيد، وسيكون مساحة لاثارة التساؤل حول قضايا قد تكون محرمات في الماضي أو حتى الحاضر، ومساحة للبحث أكثر في منظومة التعليم وتفاصيلها بغرض الخروج بتصورات عن المستقبل والخطط اللازمة، وسيتم فيها تناول موضوع التعليم من ثلاث جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتعتبر مساحة "تعلم حر" فضاء لكل الراغبين لاستعادة الذاكرة التربوية وإعادة كتابتها من جديد..