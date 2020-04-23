مستوطن يطلق الرصاص قرب حاجز أقامه متطوعون شرق بيت لحم

وطن: أطلق مستوطن، اليوم الخميس، الرصاص، قرب حاجز أقامة متطوعون على مدخل قرية كيسان شرق بيت لحم، في إطار جهود منع انتشار فيروس"كورونا" المستجد.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنا أطلق الرصاص في الهواء أثناء مروره على الشارع الرئيسي، قرب حاجز شعبي اقيم عند مدخل قرية كيسان، في إطار جهود منع انتشار فيروس" كورونا" المستجد.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يحاولون دوما مضايقة المتطوعين على الحاجز، آخرها ازالة العلم الفلسطيني المثبت عنده .