ملحم: سنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو صحيفة في الضفة

وطن: أكد المتحدث باسم حكومة، إبراهيم ملحم، أنّ الايجاز الصحفي الخاص بأخر مستجدات فايروس كورونا سيُعقد بشهر رمضان الساعة الخامسة مساءً ومرة واحدة يومياً.

ورد ملحم خلال الإيجاز الصحفي حول آخر مستجدات بفيروس كورونا على سؤال للصحفيين، حول المواقع المحجوبة في الضفة الغربية، قائلاً: المنصة مفتوحة لكل الصحفيين ولكل أطياف المجتمع الوطني، وتسأل الأسئلة جميعها ونرفض الحجب وأصدرنا بيان حول حجب المواقع، والحكومة أصدرت بيان أنّها لن تحجب صوت ولن تحجر على رأي، ونحن نمارس الحرية بالذخيرة الحية من خلال أصوات الصحفيين، وسنعمل على فك الحجب عن أي موقع أو صحيفة ستتعرض للحجب.

ورد على سؤال أين حرية التعبير بقطع رواتب الصحفيين جعفر صدقة ورامي سمارة، قال ملحم: تواصلنا مع د. أشتية ونقيب الصحفيين الذي كان متواجدا عند أحمد عساف لتسوية هذه القضية، ولم يتم إجراء أي عقاب ولم يتم إيقاف الراتب بل كان هناك إجراء إداري داخلي فقط.

وأشار، إلى أنّ حالة الطوارئ استخدمت لمحاربة العدو الخفي وهو "كورونا"، مؤكداً أنّ المؤسسات التي أوقفت جزء من العاملين فيها بضمانة الاتفاق المبرم بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وأي خروج عنه لن يكون مقبول من قبل الحكومة، ولن نسمح أن يلقى العاملون الذين رفعوا المؤسسات في الأوقات السابقة.