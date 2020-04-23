عبد الرحمن التميمي يكتب لوطن: نداء الى منظمة التحرير .. ضعوا ايديكم في جيوبهم

جائحة الكورونا التي اجتاحت دول العالم الغنية والفقيرة وضربت عصب الاقتصاد العالمي والتكهنات السوداوية للوضع الاقتصادي ما بعد الكورونا. وسياسات الدول الغنية والمقتدرة خصصت موازنات اضافية لدعم المواطنين والقطاع الخاص المتوسط. وسمعنا هناك عن اقدام رؤس الاموال وشركات ضخمة وأثرياء عن تخصيص مبالغ لإنقاذ بلادهم ومواطنيهم وبعضهم تبرع بكل او نصف او نسبة مئوية من ثروته لمواجهة الجائحة.

غير ان الحالة الفلسطينية التي هي في اشد الحاجة للمساعدة من رجال الاعمال واثرياء فلسطين في الداخل والخارج لم تلقى الاهتمام المطلوب وهذا قد يكون مفهوم في الحالة الطبيعية ولكن في ازمة مثل ازمة الكورونا ليس فقط غير مقبول وانما مطلوب ان يهب اثرياء فلسطين لحماية بلدهم وشعبهم الذي ينهشه الاستيطان من جهة وظلم ذوي القربى من جهه أخرى .

العالم يزخر برجال الاعمال والمليونيريه من الفلسطينيين ولكن لماذا لم نسمع صوتهم ولم يضعوا أيديهم في جيوبهم لمساعدة أهلهم ، الانتماء للوطن ليس مشاركة في مهرجان دحية او أغاني تعاطف او قول مزيف انما هو سلوك وطني يتجسد بالافعال الحقيقية .

ادرك ان الثقه بين فلسطينيي الشتات ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ليست على مايرام ولكن الموضوع هنا ليس المنظمة والسلطة انما بقاء الوطن والخطر من الاستيطان والحلم الصهيوني اكبر بكثير من الخلاف .

وبناء على ما تقدم اقترح ان تقوم لجنة من السلطة الفلسطينيه ومنظمة التحرير والمجتمع المدني والقطاع الخاص بمناشدة رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات بمساعدة أهلهم ، ووضع كل المعايير لضمان الثقه بين المتبرعين واللجنة المذكوره ، فلسطين ليست اغنيه ولا كوفيه انما وطن وتاريخ وجغرافية ودين ودنيا .

كما على الرئيس اصدار مرسوم للمسؤولية الاجتماعية تخصم من أرباح الشركات وليس من الضرائب ويتم عمل ذلك من قبل مدققي حسابات ثقاة.

من لم يضع يده في جيبه ليست فلسطين بحاجة لربطة عنقه الحمراء ، اما ان يضعوا أيديهم في جيوبهم ليعطوا فلسطين من مالهم او يخرجوا عراه وفلسطين يكسوها شرفائها ..