6 حالات جديدة مصابة بـ"كورونا" بينهم ممرض

رام الل-وطن: بيّنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" بينهم ممرض، انتقلت اليه العدوى من مصابين.

وقالت الكيلة، خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، صباح الخميس، المتعلق بإحصائيات فيروس "كورونا" في فلسطين: إنه ارتفعت أعداد الإصابات بفلسطين إلى 480 اصابة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 92 حالة.

وأوضحت أن الحالات النشطة في فلسطين إلى 384 حالة، وارتفعت أعداد المصابين بالكادر الطبي إلى 8 حالات، فيما نسبة المصابين من فئة العمال وصلت إلى 75%.