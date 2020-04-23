وطن: تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ نهار الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتعود درجات الحرارة بذلك الى معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في المناطق المنخفضة ومائل للبرودة في الجبال.

أما يوم غد الجمعة، يطرأ ارتفاع سريع على درجات الحرارة في النصف الأول من النهار نتيجة كتلة هوائية دافئة وعابرة، ثم ما تلبث درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل ملموس في ساعات المساء والليل مع أجواء باردة نسبياً، كما تظهر في السماء سحب متفرقة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق في الليل.

والسبت يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام.