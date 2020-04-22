جمعية نادي القضاة تستهجن تصريحات ابو شرار حول وجود 30 قاضيا لا يستحقون البقاء في القضاء وتعتبرها مساسا خطيرا بهيبة القضاء

وطن: استهجنت جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين في بيان لها مساء اليوم الاربعاء وصل وطن نسخة عنه تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي عيسى ابو شرار يوم امس الثلاثاء على تلفزيون فلسطين، والتي قال فيها ان هناك 30 قاضيا لا يستحقون البقاء في القضاء.

وقال مجلس مجلس إدارة جمعية نادي القضاة الفلسطينيين انه "يستهجن ما صرح به المستشار رئيس المجلس الانتقالي من أنّ هناك 30 قاضياً لا يستحقون أن يبقوا في القضاء" مضيفاً "أن هذا التصريح بهذه الصورة وعلى الإعلام يشكل مساساً خطير بهيبة القضاء الفلسطيني ونزع لثقة الجمهور به، ذلك أن مساءلة القضاة ومحاسبتهم لا تكون إلا وفق قانون السلطة القضائية، وعلى أساس اللوائح الناظمة لعمل القضاة ومجلس القضاء الأعلى وهيئاته مؤسساته، وإن أي مس بالقضاة خارج هذه الأطر يقع مخالفاً للقانون، ويشكل تعدياًّ على مؤسسات السلطة القضائية وشخوصها."

واكد مجلس إدارة جمعية نادي القضاة أن "القضاة الفلسطينيين مارسوا مهامهم المقدسة والتي نذروا أنفسهم لها بكل مهنية ونزاهة، رغم أحلك الظروف، وفي ظل جائحة الاحتلال الاستيطاني البغيض قبل جائحة فايروس كورونا، وعرّضوا أنفسهم لكل أنواع المخاطر دون أي حصانه أمنية، ودون أي امتيازات سواء كانت اقتصادية، أو معيشية أو مطلبية، ورغم تآكل أجورهم المحددة منذ ثمانية عشر عاما، دون أي زيادة، وعملوا بصمت من أجل هذه الرسالة السامية المقدسة، وبالتالي فهم لا يستحقون إلا كل تقدير واحترام."

واكدت جمعية نادي القضاة على مواقفها السابقة التي عبرت من خلالها على عدم جواز المساس بالتشريعات التي تصون استقلال القضاء والقضاة، وتؤكد أنّ مساءلة القضاة لا تكون إلا وفقا لقانون السلطة القضائية، والأطر القضائية التي تضمنها.

