تفاصيل استشهاد الاسير نور البرغوثي يرويها الاسير حسن كراجه لوطن

وطن: قال الأسير المحرر من سجن النقب الصحراوي، حسن كراجة، إنه كان بالإمكان إنقاذ حياة الأسير الشهيد نور البرغوثي، لكن تأخر إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الموقف، أدى إلى استشهاده.

وروى كراجه الذي افرج عنه اليوم من سجن النقب بعد اعتقال دام عامين، لوطن تفاصيل ما جرى مع الاسير الشهيد نور البرغوثي.

وقال كراجة " كنت معتقلا في القسم 23 في سجن النقب، أما الشهيد نور فقد كان في قسم 25 وهم قسم قريب من القسمالذي كنت فيه، وما حصل أننا سمعنا في حوالي الساعة 11:00 من مساء أمس، صراخ الأسرى في ذلك القسم، وحديث عن إصابة شباب بعد وقوعه داخل الحمام".

وتابع "ما عرفناه أن شابا تعرض للإغماء داخل الحمام، ما اضطر الأسرى لخلع الباب عليه، ليجدوه ملقى على الأرض".

وبين كراجة ان "إسعاف السجن حضر الى قسم 25، وعندما نقلوه للعلاج كان يتنفس ولم يكن مفارقا الحياة"، مضيفا "لولا مماطلة إدارة سجون الاحتلال في الحضور، لكان يمكن انقاذ حياة البرغوثي".

ولفت إلى أن الأسرى علموا صباح اليوم باستشهاد نور، ليبدؤوا بالهتاف والتكبير، كما قرروا إرجاع وجبات الطعام احتجاجا وغضبا على اهمال سلطات الاحتلال.